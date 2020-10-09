تعرف على مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني

يفصلنا أيام قليلة عن إنطلاق الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020/2021 وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.









ومن المفترض أن تلعب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم السبت المقبل 17 أكتوبر وحتى يوم الأحد 18 أكتوبر.









وستلعب يوم السبت المقبل 4 مباريات ضمن منافسا ت الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما ستلعب الأحد 6 مباريات أخرى لتنتهي الجولة.









وتعتبر أهم مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز مباراة سيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد ومباراة ريال مدريد وقادش ومباراة برشلونة وخيتافي وستلعب الثلاثة يوم السبت 17 أكتوبر.









ويتصدر نادي ريال مدريد حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.



