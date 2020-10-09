ابنه رجاء الجداوي تنشر صورة لوالديها وتعلق :"حب 46 سنة"









وعلقت ابنه رجاء الجداوي علي الصورة وكتبت: الله يرحمكم يا حبايبي، حب استمر 46 سنة كله احترام متبادل وتقدير وحب وحنية متناهية ومودة ورحمة في الجنة ونعيمها يا حبايبي إن شاء الله ويارب تكونوا مع بعض مثل ما كنتم بتتمنوا.









وانهالت الكثير من التعليقات علي الصورة من قبل جمهور الراحلة رجاء الجداوي داعيين لها بالرحمة والمغفرة.









يذكر أن رجاء الجداوي من أكثر الفنانات التي يحبها الجميع وكانت صديقة لكل الفنانين في جميع الأجيال التي مرت في تاريخها الفني، ورحلت عن عالمنا عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد والمنتشر في العالم، وذلك عن عمر يناهز ال ٨٢ عاما.

أحيت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ذكري وفاة والدتها رجاء الجداوي ووالداها، وذلك من خلال مشاركتها صورة تجمع والدايها، عبر الحساب الخاص لداتها الفنانة الرحلة رجاء الجداوي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".