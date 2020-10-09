موسيماني يعد الأهلي بإتمام صفقة الموسم عقب دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وعد الجنوب إفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسؤولو النادي الأحمر، بتسهيل مهمة انتقال الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن دوانز إلى القلعة الحمراء عقب نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأبدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح رغبتها في التعاقد مع سيرينو بعدما لفت الأنظار إليه مع فريق صن داونز في بطولة دوري أبطأل إفريقيا.


وأبلغ المدرب الجنوب إفريقي مسؤولو النادي الأهلي بأنه قام بالتحدث مع اللاعب الأوروجوياني والذي رحب بالانتقال إلى النادي الأهلي والانضمام إليه.


ومن المقرر أن يقوم النادي الأهلي بتقديم عرض رسمي إلى نظيره صن داونز الجنوب إفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.


ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم الفريق الأول بصفقات مميزة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل وتعويض الراحلين عن الفريق وعلى رأسهم رمضان صبحي

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