الأوقاف: الدولة المصرية ليس من شأنها الهدم (فيديو)

قال الدكتور عبدالفتاح جمعة، المساعد العلمي لمدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تواصل جهودها في افتتاح المساجد الجديدة، حيث سيصل إجمالي عدد المساجد التي يتم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر إلى 350 مسجد.





وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن وزير الأوقاف افتتح اليوم مسجد الشهيد أحمد المنسي بالإسكندرية وهو ما يعتبر تخليدا لذكرى الشهيد، فهو أيقونة في التضحية والفداء، مؤكدا أن افتتاح المساجد هو أبلغ رد على أكاذيب جماعات التطرف بشأن أن الدولة المصرية تهدم المساجد، معلقا: "الدولة المصرية ليس من شأنها الهدم".





وكشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن ارتفاع قيمة عائدات الأوقاف خلال آخر 3 شهور، قائلا ً: "العائدات ارتفعت خلال آخر 3 شهور 315 مليون جنيه"، لافتًا إلى إن هيئة الأوقاف تمثل المحفظة المالية التي تدير مال الوقف، وتعمل على تحصيل الإيجارات واستحقاقات هيئة الأوقاف لدى المنتفعين من مال الوقف.





وتابع "طايع"، خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة قامت بتحصيل 10.7مليون جنيه اليوم، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ وزارة الأوقاف.





وأشار إلى أن جملة حصيلة الأوقاف عندما تولي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المسؤولية لم تكن تتخطى الـ 90 مليون جنيه، ولكن الإيرادات الآن تجاوزت 1.5 مليار سنويًا.





وأعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن تحقيقها رقمين قياسيين جديدين خلال شهر سبتمبر 2020م الأول أن شهر سبتمبر 2020م هو أعلى عائد شهري لشهر سبتمبر في تاريخ الهيئة والثاني أن الربع الأول من العام المالي 2020 2021 هو أعلى عائد للربع الأول من العام المالي في تاريخ الهيئة.





وأضافت أن إجمالي إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالي الحالي أشهر (7، 8، 9) 2020م مبلغ (315،384،749) جنيهًا (ثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وثلاث مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا ) بزيادة تقدر بنحو (90 مليون جنيه) بنسبة تقدر بنحو 39.9 % عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2019م، وزيادة تقدر بنحو (116مليونًا) بنسبة تقدر بنحو 58.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي 2018م.



