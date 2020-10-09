إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في مدريد لمواجهة كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

وافقت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة، على إعلان حالة الطوارئ في مدريد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أبلغ به رئيس الحكومة بدرو سانشيز، رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو.

وجاء القرار بعد أيام من الخلافات والتوتر السياسي بين الحكومة المركزية ورئاسة إقليم مدريد على الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة الوباء.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن أيوسو طلبت من سانشيز مزيدا من الوقت للنظر في الخيارات التي طرحتها الحكومة المركزية بعدما رفضت محكمة العدل العليا في مدريد، الخميس، الإجراءات التي تقيد الدخول والخروج من العاصمة الإسبانية و9 بلديات مجاورة، والمفروضة بالفعل منذ يوم الجمعة الماضي لمواجهة انتشار الفيروس، لكن رئيس الحكومة قال إنه يجب حماية الصحة العامة، وقرر إعلان حالة الطوارئ.

ويشار إلى أن القيود، التي رفضتها محكمة مدريد، أقرتها الحكومة في الأسبوع الماضي بدعم 12 من أقاليم الحكم الذاتي الـ 17 الإسبانية، على جميع البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة والتي تشهد معدل إصابة مرتفع بالفيروس، وضغطاً على وحدات العناية المركزة فيها.

أخبار تهمك

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 7 ساعات

منافس الزمالك.. الإصابة تضرب نجم الرجاء قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الفيفا بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ أقل من ساعة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مدافع وادي دجلة خلال أسبوع

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

09:39 ص

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

02:25 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

09:50 م

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

07:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»