إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في مدريد لمواجهة كورونا





وافقت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة، على إعلان حالة الطوارئ في مدريد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أبلغ به رئيس الحكومة بدرو سانشيز، رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو.





وجاء القرار بعد أيام من الخلافات والتوتر السياسي بين الحكومة المركزية ورئاسة إقليم مدريد على الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة الوباء.





ووفقاً للمصادر نفسها، فإن أيوسو طلبت من سانشيز مزيدا من الوقت للنظر في الخيارات التي طرحتها الحكومة المركزية بعدما رفضت محكمة العدل العليا في مدريد، الخميس، الإجراءات التي تقيد الدخول والخروج من العاصمة الإسبانية و9 بلديات مجاورة، والمفروضة بالفعل منذ يوم الجمعة الماضي لمواجهة انتشار الفيروس، لكن رئيس الحكومة قال إنه يجب حماية الصحة العامة، وقرر إعلان حالة الطوارئ.





ويشار إلى أن القيود، التي رفضتها محكمة مدريد، أقرتها الحكومة في الأسبوع الماضي بدعم 12 من أقاليم الحكم الذاتي الـ 17 الإسبانية، على جميع البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة والتي تشهد معدل إصابة مرتفع بالفيروس، وضغطاً على وحدات العناية المركزة فيها.