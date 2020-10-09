أحمد حاتم يشارك جمهوره بصورة أثناء ممارسته التنس

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد حاتم بالصورة برفقة أصدقائه من صالة الألعاب الرياضية ، أثناء ممارسته لرياضة التنس.

وعلق علي الصورة وكتب : ملوك الصالات ، أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية.

والجدير ذكره أن آخر أعمال أحمد حاتم "الغسالة" ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

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