مقتل 9 أشخاص جراء اشتباكات بين سجناء في العاصمة الفلبينية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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لقي 9 سجناء مصرعهم اليوم الجمعة، بأعمال شغب في أحد سجون العاصمة الفلبينية مانيلا، إثر وقوع اشتباكات بين عصابتين متنافستين، حسبما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن الشرطة الفلبينية.

وقالت هذه الأخيرة إن أعمال العنف في سجن نيو بيليبيد في مدينة مونتينلوبا قد هدأت وتمت السيطرة عليها بعد نحو ساعتين من اندلاعها.

وقال مكتب السجون (بوكور) موضحا إن الشجار العنيف بين السجناء وقع في الجناح الخاضع لإجراءات أمنية مشددة دون المزيد من التفاصيل، في انتظار استكمال التحقيقات وإعداد تقرير رسمي لهذ الأحداث.

تجدر الإشارة إلى أن السجون في الفلبين تعاني من الاكتظاظ المفرط حيث يحتجز السجناء، الذين تتشكل نسبة هامة منهم من المتورطين في تجارة المخدرات، في ظروف شديدة القسوة.

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