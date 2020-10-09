الاتحاد الإفريقي يرفع تعليق عضوية مالي بعد الانقلاب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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رفع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة، قرار تعليق عضوية مالي في 19 أغسطس الماضي، بعد انقلاب أطاح بنظام الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.

وقال المجلس في تغريدة على حساب المنظمة الرسمي: "قرر مجلس السلام والأمن نظراً إلى المستجدات السياسية الإيجابية الأخيرة، رفع قرار التعليق المفروض على مالي. وبناءً على ذلك يسمح لجمهورية مالي المشاركة بالكامل في كل نشاطات الاتحاد الإفريقي".

في الأسابيع الأخيرة تعهد المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 أغسطس دون دماء حسب الرواية الرسمية، بإعادة السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين بعد مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً.

وفي 6 أكتوبر وغداة تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مختار عون، وهو دبلوماسي مع عسكريين في المناصب الرئيسية، رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا العقوبات التي فرضتها على مالي.

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