الشرطة الألمانية تخلي مبنى احتله يساريون في برلين

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أنها أتمت إخلاء مبنى احتله يساريون في العاصمة برلين، بعدما أخرجت 57 شخصاً من المبنى.

وجاء في تغريدة لقسم شرطة برلين عبر موقع "تويتر"، أن "خبير بناء يتفقد الغرف الفردية، بعد ذلك سنجهز التسليم إلى السلطات المعنية".

وحضرت الشرطة بأعداد كبيرة في الموقع، وفتحت القوات المدخل المحصن بالعتلات والمناشير، وفي الوقت نفسه، اخترق رجال شرطة عبر سقالة، وآلة قطع كهربائية، النافذة في الطابق الأول للدخول إلى المبنى.

ووقعت بعض الاشتباكات العنيفة أمام المنزل بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين، وتراشق بالزجاجات، وحلقت مروحية فوق المنازل.

وتجمع عدة مئات من المتظاهرين مساء أمس الخميس أمام المبنى قبل إخلائه، حيث يعد المبنى أحد آخر المشاريع الرمزية المتبقية للمشهد اليساري المتطرف في برلين.

وغادرت حوالي 10 شابات يحملن أمتعة بعد ظهر أمس الخميس المبنى، الذي يطلق عليه اسم مشروع منزل "ليبيغ 34 الفوضوي الشاذ النسوي المنظم ذاتياً"، ومنذ الصباح الباكر، خطط أنصار المحتلين للتظاهر عند الحواجز.

وأعلنت حكومة مدينة برلين في وقت سابق هذا الأسبوع فرض قيود جديدة على النشاطات الليلية والتجمعات الاجتماعية في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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