مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بالقليوبية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين نتيجة انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بالقليوبية، ما تسبب في اشتعال النيران بتنك الغاز بها، وهو ما نتج عنه مصرع 5 أشخاص، و7 مصابين، جرى نقلهم جميعا إلي مستشفى قليوب المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بانقلاب سيارة نقل ركاب اعلي الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، ونتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

انتقل رجال المرور، لموقع الحادث وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة بمنطقة أم بيومي أعلى الطريق الدائري، مما أدى إلى اشتعال الحريق بتنك الغاز بالسيارة، واصطدامها بسيارة أخري، وجرى نقل 5 وفيات و7 مصابين إلى مستشفى قليوب المركزي، ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بالقليوبية
مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بالقليوبية
مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بالقليوبية
مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بالقليوبية

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