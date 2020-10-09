محافظ الإسكندرية يعفي كبار السن من دفع ثمن تذاكر وسائل النقل العام

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أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، قرارا بالسماح بركوب مواطنى الإسكندرية من كبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عامًا جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان.

وأضاف البيان الصادر اليوم، كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ 60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بتخفيف العبء عن كبار السن.

وأوضح المحافظ أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوي أن يبرز الراكب للمحصل الكارنيه الصادر من الهيئة بموجب بطاقة الرقم القومي السارية.

وأكد الشريف أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.