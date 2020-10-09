محمد محمود عبدالعزيز يشيد بمسرحية "اللوكاندة"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أشاد الفنان محمد محمود عبدالعزيز بالعرض المسرحي لمسرحية "اللوكاندة".



حيث شارك جمهوره بمجموعة صور برفقة أبطال المسرحية ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 



وعلق علي الصورة قائلاً:" مسرحية اللوكاندة بجد حلوة أوي وضحك كتير ما شاء الله .. بجد ضحكت من قلبي.. الف مبروك.



اللوكاندة" من بطولة ويزو، وحمدي الميرغني، ودياب، ونجوم فرقة اشرف عبدالباقي، ياسمين سمير، ومحمد بطاوي، وإبرام سمير والعديد من نجوم الفريق.



وتشمل عروض اللوكاندة تقديم 30 عرض مسرحي، كل عرض منفصل ومستقل، ومن المقرر عرضها حصريًا في موسم شهر رمضان الكريم علي قناة أون، ونشرت صفحة أشرف عبد الباقي البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة.

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