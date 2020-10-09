إصابات جديدة لمنتخب الشباب الإيطالي بفيروس كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:32 م
منتخب الشباب الإيطالي
منتخب الشباب الإيطالي
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كشفت الفحوصات الطبية اليوم الجمعة عن إصابة لاعبين لاعبان وإداري واحد في منتخب الشباب (تحت 21 عاما) المتواجد في ريكيافيك استعدادا لمواجهة منتخب أيسلندا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا للشباب.

وذكر بيان نشره الاتحاد الإيطالي بموقعه على الإنترنت :"من بين الأشخاص الثلاثة المصابين، ظهرت أعراض على لاعب، ويخضع للمتابعة من جانب الجهاز الطبي للمنتخب".

وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن أمس الأول الأربعاء عن حالتي إصابة بكورونا في صفوف منتخب الشباب خلال معسكر تيرينيا التدريبي بالقرب من مدينة بيزا، موضحا أن ثلاث جولات من الفحوص أجريت وجاءت جميع النتائج سلبية قبل السفر إلى أيسلندا.

لكن جولة أخرى من الفحوص أجريت عقب وصول المنتخب إلى أيسلندا أمس الخميس، وكشفت عن ثلاث حالات جديدة.

وأعلن نادي إنتر ميلان أمس الأول الأربعاء أن مدافعه أليساندرو باستوني هو واحد من المصابين بالعدوى في منتخب الشباب، وقد خضع للعزل الطبي.

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