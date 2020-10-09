عمر كمال يشوق جمهوره لحفل "أوبريت حكاية مصر" احتفالاً بنصر حرب أكتوبر المجيد









حيث نشر صورة له برفقة مجموعة من المطربين الذين يشاركون في إحياء الحفل ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلق عمر علي الصورة قائلاً:" إن شاء الله تسمعوا وتشوفوا الليلة حاجة تليق بالشعب المصري.









وسيشارك في أحياء الحفل عدد كبير من النجوم منهم "محمد فؤاد ، مدحت صالح ، مي سليم ، ياسمين علي ، هشام عباس ، حسن شاكوش ، عمر كمال ، دياب وأمينة".







يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية " لغبطيطا" وهي من غناء حسن شاكوش وعمر كمال من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتعاون شاكوش وكمال مؤخراً معاً في العديد من الأغنيات منها "شوكولاتة سايحة جوه كيك "بونبوني ساقط في نوتيلا"، و" عود البطل "وأشهر أغنياتهم كانت" بنت الجيران".







وجائت أغنية" لغبطيتا" بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، حيث تم إقافهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، ووقف إعطائهم تصاريح بالغناء، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

شوق المطرب عمر كمال جمهوره لحفل الأوبرت المقرر إحياه اليوم.