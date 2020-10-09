الأهلي يصطحب طاقم تعقيم في رحلة المغرب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر مسؤولو النادي الأهلي اصطحاب طاقم تعقيم خلال رحلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها يوم 17 أكتوبر الجاري.


وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب عصر يوم الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة وذلك استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقرر مسؤولو الأهلي اصطحاب طاقم التعقيم في رحلته بالمغرب لكي يقوم بتعقيم البعثة بشكل مستمر في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء بعد غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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