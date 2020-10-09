خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

فتح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خط مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن المارد الأحمر عاود التواصل مع عبدالرحمن مجدي جناح الدراويش، لاستطلاع رأيه في الانضمام لملعب التتش.

وأضاف المصدر: "اللاعب أبدى موافقة مبدئية من أجل الرحيل للقلعة الحمراء، لكنه في نفس الوقت رفض اتخاذ أي خطوة دون الرجوع إلى ناديه، خاصةً أنه مرتبط بعقد".

وتابع: "من المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني، عقب مواجهة الوداد المغربي، للحصول على رأيه في إتمام الصفقة قبل التفاوض مع ناديه بشكل رسمي".

ويعد عبدالرحمن مجدي واحد من الأسماء الصاعدة بقوة ويمتلك قدرات فنية هائلة، وساهم مع المنتخب الوطني الأولمبي لتحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي، وتأهل على إثرها لأولمبياد طوكيو.