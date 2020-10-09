الأرصاد: تحسن في حالة الطقس اعتبارا من الغد (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا عن معدلها الطبيعي منذ أول أمس، ومستمر حتى اليوم.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه اعتبارا من الغد ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي حيث ستسجل درجة الحرارة على القاهرة غدا 33 درجة، بينما اعتبارا من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع ستتراوح درجات الحرارة ما بين 31 إلى 30 درجة.





وحذرت من وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية في الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة، والتي تزول في التاسعة صباحا، مناشدة قائدي السيارات القيادة بهدوء في هذا التوقيت.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الجمعة نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، والطقس حار، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة.





- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد.





طقس الجمعة ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.





الوصف الفني لخرائط الطقس: