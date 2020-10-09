إنچي شرف تغازل جمهورها في أحدث ظهور وتوجه رسالة لمحبيها

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة إنچي شرف جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إنچي بالصورة بإبتسامة مشرقة ، جميلة كعادتها مرتدية فستان طويل باللون الأسود وتركت شعرها الأشقر منسدلاً ، ووضعت ميكب خفيف يبرز جمال ملامحها.

ووجهت إنچي رسالة لمحبيها قائله:" احتفظ بقلبك لشخص يستحق".

من ناحية أخرى تستعد إنجى شرف للعودة إلى السينما بعد فترة غياب ولم تعلن عن أى تفاصيل خاصة بالفيلم.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الضاهر" آخر أعمال النجمة إنجى شرف الذى كان يعرض على شبكة قنوات الحياة.

المسلسل من تأليف تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد - رغدة - حسن يوسف - تامر عبدالمنعم - مادلين طبر - إنجى شرف وكوكبة أخرى من النجوم، إخراج الراحل ياسر زايد .

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