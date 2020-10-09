إصابة حميد أحداد تمنعه من اللحاق بمواجهة حسم الدوري المغربي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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لم يلحق لاعب الرجاء المغربي المعار من صفوف الزمالك حميد أحداد، مواجهة أولمبيك خريبكة في الدوري المغربي بسبب الإصابة.


وبحسب ماذكره موقع "le 360 sport" أن سيغيب حميد أحداد عن مباراة الجيش الملكي، الأحد المقبل، في ختام مباريات الدوري المغربي، والتي سيحسم فيها الرجاء اللقب لصالحه حال تحقيقه الفوز بغض النظر عن نتائج المنافسين.


وخضع حميد أحداد لفحص طبي أمس الخميس، للوقوف على طبيعة الإصابة التي تعرض لها أمام خريبكة في الدقيقة 35 من عمر المباراة، ليغادر اللقاء ويحل بديلًا له أيوب نناح.


وجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه نظيره الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب في مصر يوم 24 من الشهر ذاته.

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