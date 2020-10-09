منه فضالي بإطلالة جديدة علي إنستجرام والجمهور"زي القمر"

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غازلت الفنانة منه فضالي جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهرت منه بالصور بإطلالة جديدة ، مرتدية فستان جرئ باللون البيچ ، وتركت شعرها القصير الأشقر منسدلاً ، وضاعفت جمالها بوضع ميكب جذاب.







وعلقت علي الصور وكتبت : ربما الوحدة الجميلة إلا الم ، لا مفقود ، لا فراق ، لا مشاعر.







وعلقت أحد متابعيها قائلاً:"زي القمر" ، كما علقت هاجر الشرنوبي علي الصور وكتبت : أحلي واحدة.







وفي سياق منفصل، كانت آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.







والجدير ذكره أن منه فضالي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، وحققت خلاله نجاحاً جماهيريا برفقة الفنان هيثم شاكر وباقي ابطال العمل.