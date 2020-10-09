'الأعلى للإعلام' ينعى الكاتبة الصحفية الراحلة سامية زين العابدين

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، التي وافتها المنية صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وقال المجلس في بيان له: "ندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، فقد كانت من خيرة الزملاء الذين عملوا في الصحافة سنوات عديدة، وتحملت في صبر وجلد آلام رحيل زوجها الشهيد عادل رجائي".





وكان قد نعى الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الحزن والآسى، الزميلة والكاتبة الكبيرة سامية زين العابدين مدير تحرير جريدة المساء، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والتي قدمت للمهنة الكثير طول مشوارها في الصحافة.





وقال "رشوان" في بيان له، إن الراحلة كانت من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية، ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها.





وتقدم نقيب الصحفيين للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بخالص العزاء والمواساة، وإلى الزملاء في جريدة الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.





وكان قد نعى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، مؤكدين أنها كانت أحد أبرز الصحفيين العسكريين، وزوجة الشهيد العميد عادل رجائي.



