أسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:57 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع يوم الجمعة واحدا بالمئة بسبب ضعف الدولار وتتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1907.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش. وصعد الذهب 0.4 بالمئة في الأسبوع.

وزادت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1912.40 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل منافسيه، ويمضي على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

واستؤنفت المحادثات بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين بشأن خطة المساعدات الخاصة بفيروس كورونا.

ويُنظر إلى تقدم كبير للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أيضا على أنه يفتح الطريق أمام تحفيز اقتصادي كبير.

وربح الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، نحو 26 بالمئة منذ بداية العام الجاري، بدعم من تحفيز غير مسبوق عالميا لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة 1.5 بالمئة إلى 24.17 دولار للأوقية وصعدت اثنين بالمئة في الأسبوع. وربح البلاتين 1.5 بالمئة إلى 875.33 دولار وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2383.16 دولار.

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