الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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مع اقترب العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة، بدأ أولياء الأمور في التفكير فيما يخص المصروفات الدراسية من أجل تسديدها للسماح لأبنائهم للالتحاق بالمدارس، وسط تسهيلات من مؤسسات الدولة المختلفة بشأن هذا الأمر.

واستمرار ظهور فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، سيجعل هناك شكل مختلف للعام الدراسي القادم الذي ينطلق يوم ١٧ أكتوبر القادم بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وذلك كإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الوباء وعدم انتقاله بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات بشأن المصروفات الدراسية وطرق دفعها وكذلك التسهيلات المقدمة من الدولة بشأنها:

- يتم سداد مصروفات المدارس من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقمي القومي للطالب، على أن تقوم كل مدرسة بمتابعة موقف السداد الفعلي من الطلاب من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة ومتابعة سداد انصبة المديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات الأخرى، طبقا لخطط الصرف السنوية المعتمدة من السلطة المختصة.


- أتاحت وزارة التربية والتعليم تقسيط المصاريف خلال العام الدراسى على دفعتين أو أربع دفعات على أن يتم استكمالها قبل نهاية العام الدراسى للتيسير على أولياء الأمور.


- ليس من الضروري سداد ولى الأمر المبلغ المستحق دفعة واحدة فالطالب سوف يحصل على جميع الخدمات التعليمية دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية خاصة الكتاب الدراسية.


- الفئات التى تم إعفاؤها من المصاريف، وهى: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التصامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، وأبناء مصابى الثورة، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعى، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

- تقوم وزارة التضامن بتحمل المصاريف المدرسية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 280 مليون جنيه، بجانب إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، ويقرب عددهم ايضا 1.1 مليون طالب.

- ستقوم وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإرسال بيانات الناس الأسر الأولى بالرعاية لتحمل مصاريف الدراسة تقديم 2000 لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية وألفين سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم 10 ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسى الجديد،بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.


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