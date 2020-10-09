الهلال السعودي يطرد قائده والنصر ينتظر خطفه

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قررت إدارة نادي الهلال السعودي، توجيه الشكر إلى واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن الزعيم السعودي يرفض تجديد عقد سلمان الفرج لاعب وقائد الفريق، ويفضل رحيله بالموسم الجديد.


وأكدت التقارير، أن القرار جاء بناءً على توصية من الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته، بعد نهاية عقده بالصيف الحالي.


وفجرت التقارير مفاجأة من العيار الثقيل، عن إتمام اللاعب اتفاقه بشكل رسمي مع نادي النصر الغريم التقليدي، للتوقيع معه بداية من الموسم الجديد.

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