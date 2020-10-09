أستاذ إعلام: الجيش المصري ليس طبقي.. وهو لكل المصريين (فيديو)

قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام، إن الجماعات الإرهابية منذ 2011 وهى تسعى بشكل حثيث لتدمير مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة والإعلام والقضاء، حيث أن يستهدفون الأعمدة التي تقوم عليها الدولة.





وأشارت "ليلى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الشعب المصري له خصوصية لأنه من الشعب، ودائما يلجأ له الشعب عند التعرض لأي ازمة، مضيفة: "جيشنا ليس طائفي أو طبقي.. وإنما هو جيش لكل المصريين".





وأضاف أستاذ الإعلام، أن الجماعات الإرهابية ستظل مستمرة في محاولات استهداف الجيش المصري، وعلى الشعب المصري مواجهة هذه المحاولات، ومقاومتها.





قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن البعض كان يرى أن السبيل الآخر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، كان استمرار الحرب لحين تحرير آخر شبر من أراضي سيناء، وهذا الخيار كان يؤيده الفريق الشاذلي، وكان هناك خيار لإعداد معاهدة سلام مع تل أبيب مقابل تحرير سيناء، وفي هذا الخيار وفرنًا سيل المزيد من الدماء، والرئيس السادات كان مع هذا الخيار.





وتابع "المسلماني"، خلال تصريحات صحفية، أن مصر خاضت حرب السادس من أكتوبر، وقامت باستكمال تحرير سيناء من خلال المعارك الدبلوماسية التي انتهت بتحرير كل أراضي مصر، معقبًا: "مصر انتصرت في حرب أكتوبر، لأنها حققت أهدافها بالكامل، وعجز العدو لأنه فشل في تحقيق كل أهدافه".



