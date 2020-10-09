'رشوان' ينعى الكاتبة سامية زين العابدين بعد وفاتها بكورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:01 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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نعى الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الحزن والآسى، الزميلة والكاتبة الكبيرة سامية زين العابدين مدير تحرير جريدة المساء، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والتي قدمت للمهنة الكثير طول مشوارها في الصحافة.

وقال "رشوان" في بيان له، إن الراحلة كانت من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية، ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها.

وتقدم نقيب الصحفيين للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بخالص العزاء والمواساة، وإلى الزملاء في جريدة الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكان قد نعى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، مؤكدين أنها كانت أحد أبرز الصحفيين العسكريين، وزوجة الشهيد العميد عادل رجائي.

وكانت قد توفيت صباح اليوم الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

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