النجم المتوهج.. القناص نجم الشهر في الدوري الإنجليزي

نجح الإنجليزي الشاب دومنيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون، في الفوز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر الماضي بالبريميرليج.









وقد سجل كالفيرت لوين مع فريقه 5 أهداف في الدوري الإنجليزي خلال شهر سبتمبر، حيث أحرز هاتريك في شباك وست بروميتش، وهدف في شباك كل من توتنهام وكريستال بالاس.









ولم يتوقف مهاجم ايفرتون عند ذلك، حيث سجل هاتريك في شباك وست هام يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية، وأيضا أحرز هدف في مرمى برايتون خلال بداية مباريات الفريق بشهر اكتوبر.









وكان يتنافس 7 لاعبين مع كالفيرت على تلك الجائزة وهم "بامفورد - ساديو ماني - كاستاني - جيمي فاردي - هاري كين - لامبتي - خاميس رودريجيز".









وحصد كارلو أنشيلوتي جائزة أفضل مدرب أيضاً بشهر سبتمبر، وذلك كأول مدرب في ايفرتون منذ ديفيد مويس في 2013.



