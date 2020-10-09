اليوان الصيني يسجل أعلى مستوى في 17 شهر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
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ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في 17 شهرا، إذ يراهن المستثمرون على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية وعلى المزيد من الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة.

وترجع قفزة اليوان، التي جاءت حين استأنفت الأسواق الصينية عملها عقب عطلة منتصف الخريف، لأسباب من بينها اللحاق بالعملة في التعاملات الخارجية والتي ارتفعت مقابل الدولار المتراجع خلال الأسبوع.

لكن مع مواصلة العملة الصينية مكاسبها لتتجاوز واحدا بالمئة متجهة صوب أكبر ربح يومي في أكثر من أربع سنوات، يقول متعاملون إنها تقدم أحد أكثر المؤشرات وضوحا حتى الآن على أن تقدم بايدن في استطلاعات الرأي يقود رهانات على علاقة أكثر استقرارا بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد اليوان في أحدث تعاملات 1.2 بالمئة إلى 6.7112 للدولار في التعاملات الداخلية وارتفع نصفا بالمئة إلى 6.7024 للدولار في التعاملات الخارجية.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات وهو منخفض 0.4 بالمئة في الأسبوع.

وصعد الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة 0.2 بالمئة يوم الجمعة إلى 0.7179 دولار أمريكي، مما دفعه للارتفاع قليلا في الأسبوع، على الرغم من أن محللين يفسرون بيان البنك المركزي الصادر يوم الثلاثاء على أنه إشارة إلى تيسير نقدي قادم.

وعوض الدولار النيوزيلندي أيضا خسائره التي تكبدها يوم الخميس بعد إشارة تميل إلى التيسير النقدي أخرى من بنك الاحتياطي النيوزيلندي وصعد في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 0.6603 دولار.

وصعد الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا، والذي جرى بيعه مع تحسن المعنويات، قليلا إلى 105.85 للدولار يوم الجمعة. والعملة اليابانية منخفضة بنحو 0.5 بالمئة في الأسبوع الجاري.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1776 دولار وزاد الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2952 دولار وتمسك بارتفاعه هذا الأسبوع إذ تتحسن احتمالات إبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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