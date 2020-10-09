القوى العاملة: تنسيق كامل بين مكاتب التمثيل العمالي بالخارج للحفاظ على حقوق المصريين

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن التنسيق قائم بين مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لرعاية وصيانة والحفاظ علي حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها أول بأول.

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن المواطن المصري "ع.م.ع" حضر لمكتب التمثيل العمالي يشكو من أنه عالق بمطار أبو ظبي منذ ٢٩ سبتمبر، حيث حضر ترانزيت للتوجه لمقر عمله بالكويت، وتم منعه لانتهاء إقامته الخاصة به في أثناء تواجده إجازة في مصر ، وتعليق حركة الطيران، وظل منذ هذا التاريخ ما بين الجوازات وسفارة الكويت لإيجاد حل لمشكلته للسفر، ولم يجد اَي حل.

وأضافت الملحق العمالي ، أنها علي الفور قامت بالتواصل مع الزميل الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت وشرحت له الأمر، وتم إرسال تليفون الكفيل له، وقام بدوره بالتواصل معه، والذي أبلغه أنه بالفعل جدد الإقامة للعامل ، وتم الاتفاق على إرسالها بالبريد السريع على عنوان المكتب العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي ، ووصلت على الفور ثاني يوم وتم تسليمها للمواطن المصري "ع.م.ع".

وقدم المواطن كل الشكر والتقدير والاحترام لمكتبي التمثيل العمالي بأبوظبي والكويت ممثلين لوزارة القوي العاملة المصرية على الاهتمام وسرعة حل شكواه التي عاني منها علي مدى أسبوع كاملا، وبذلك استطاع السفر لمقر عمله بالكويت، مؤكدا أن هذه هي مصر صاحبة الحضارة الممتدة في عمق التاريخ .









القوى العاملة: صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ394 ألف عامل يعملون في 3352 منشأة



كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 698 مليوناً و123 ألفاً و467 جنيها، استفاد منها 393 ألفاً و 980 عاملًا، يعملون فى 3352 منشأ، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2020.

وقال الوزير : إن المجلس وافق علي صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية ، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، والتي تصل إلى 273 مليوناً و 464 ألفاً و 540 جنيها ، لنحو 124 ألفاً و 179 عاملا يعملون فى 1915 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وي مقدمتها قطاع السياحة .

كما وافق المجلس على صرف 3 ملايين و 471 ألفاً و604 جنيهات لـ 2822 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات ، علي أن يتم صرف الإعانة من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومى للعامل ، خلال الفترة 12 أكتوبر الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر .

ووافق المجلس علي صرف 429 ألفًا و 957 جنيها لـ147 عاملا بشركة جنيدي للملابس الجاهزة ، وذلك لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها نتيجة جائحة كورونا، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات، علي أن ينتهي الصرف في 20 أكتوبر الجاري .

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.



