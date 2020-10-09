وزير القوى العاملة: تعيين 6451 شابا بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية 6451 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 16 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1706 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.





وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 3902 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية في تقريراً للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي، إلى أنه في مجال استخراج ترخيص عمل للأجانب تم استخراج 3 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 9 أخرى.





وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 507 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 237 محضر سلامة وصحة مهنية، وغلق 51 منشأة.





أما فى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1188 منشأة، فضلاً عن تحرير 254 محضراً مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بالإضافة إلي التفتيش على 402 منشأة يعمل بها أطفال وتحرير 12 محضراً للمنشآت المخالفة منها خلال الشهر .

القوى العاملة: صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ394 ألف عامل يعملون في 3352 منشأة

كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 698 مليوناً و123 ألفاً و467 جنيها، استفاد منها 393 ألفاً و 980 عاملًا، يعملون فى 3352 منشأ، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2020.





وقال الوزير : إن المجلس وافق علي صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية ، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، والتي تصل إلى 273 مليوناً و 464 ألفاً و 540 جنيها ، لنحو 124 ألفاً و 179 عاملا يعملون فى 1915 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وي مقدمتها قطاع السياحة .





كما وافق المجلس على صرف 3 ملايين و 471 ألفاً و604 جنيهات لـ 2822 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات ، علي أن يتم صرف الإعانة من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومى للعامل ، خلال الفترة 12 أكتوبر الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر .





ووافق المجلس علي صرف 429 ألفًا و 957 جنيها لـ147 عاملا بشركة جنيدي للملابس الجاهزة ، وذلك لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها نتيجة جائحة كورونا، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات، علي أن ينتهي الصرف في 20 أكتوبر الجاري .





جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.



