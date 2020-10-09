داليا مصطفي بصحبة زوجها بصورة جديدة علي "إنستجرام"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة داليا مصطفي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت داليا بالصورة برفقة زوجها الفنان شريف سلامة وهو يقبلها .



وعلق شريف سلامة علي الصورة ممازحاً:"ينفع كده أسرار البيوت تطلع بره".



وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.



ويشارك شريف سلامة يشارك في مسلسل أسود فاتح ، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، أحمد فهمي، روجينا ، صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، عمر السعيد، حنان سليمان، نبيل نور الدين، ناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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