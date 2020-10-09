بيراميدز يدعو أبوريدة لمساندة فريق الكرة في المغرب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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وجه نادي بيراميدز دعوة رسمية إلى المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى لفيفا والمكتب التنفيذي لكاف، ليكون ضيف شرف بعثة الفريق المتجهة إلى المغرب وخوض مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نادي حوريا كوناكري الغيني.


وأرسل المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الدعوة في خطاب رسمي إلى المهندس هاني أبو ريدة، ودعاه للسفر مع البعثة الرسمية للفريق، حيث يلتقي بيراميدز مع حوريا كوناكري بنصف النهائي يوم ٢٠ أكتوبر بالرباط، على أمل التأهل وخوض النهائي المحدد له ٢٥ أكتوبر بنفس الملعب، مشيرا في خطابه إلى نجاح نادي بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كممثل مصر الوحيد في البطولة، في أول مشاركة تاريخية للنادي، ومشددا على دعم أبوريدة المتواصل لكافة الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة في كافة البطولات الأفريقية والعربية والعالمية.


وذكر نادي بيراميدز في دعوته الرسمية للمهندس هاني أبو ريدة، أسباب حرصه على تواجد أبوريدة مع البعثة الرسمية في المغرب، حيث يمثل ذلك دعما معنويا كبيرا للاعبين، وشرفا عظيما لإدارة النادي، كون أبو ريدة أحد أهم قادة كرة القدم في تاريخ مصر وأفريقيا والعالم، وكونه بمثابة الأب لجميع اللاعبين الذين شاركوا ومازالوا في منتخبات مصر الوطنية.

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