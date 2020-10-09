'الوطنية للإعلام' تنعى الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الكاتبة الصحفية  سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدة أنها أحد أبرز الصحفيين العسكريين، وزوجة الشهيد العميد عادل رجائي، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الراحلة تعد مثال يحتذى به في الصمود والعمل، وقيمة صحفية كبيرة نعتز ونفتخر بها جميعًا.

وأضافت الهيئة: "ندعوا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح  جناته، وأن يلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان".

وكانت قد توفيت صباح اليوم الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

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