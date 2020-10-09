إيفرتون يسيطر على جوائز الشهر فى البريميرليج

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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سيطر نادي إيفرتون على جوائز الشهر فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 4 جولات من عمر البطولة هذا الموسم حتي الآن.

 

حيث فاز الإيطالي كارلو انشلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون بجائزة مدرب الشهر بعد أن قاد الفريق فى أربع مواجهات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فاز فى جميعها.

 

بينما حصل اللاعب الدولي الإنجليزي كالفيرت لوين على جائزة لاعب الشهر بعد أن نجح فى تسجيل 6 أهداف فى 4 مباريات مع فريقه إيفرتون.

 

ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 4 جولات برصيد 12 نقطة بينما يصدر لوين قائمة هدافي البريميرليج برصيد 6 أهداف.

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