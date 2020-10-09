أبويا علمني مخافش طالما علي حق.. ميريهان حسين تنشر صورة لوالدها













ونشرت ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورة لها برفقة والداها.







وعلقت ميريهان علي الصورة قائله:"أبويا علمني مخافش وديما أواجه قدري وما دام علي حق مخافش.. ده مبدأ أنا عايشة بيه".









وعلق أحد متابعيها قائلاً: "ربنا يخليكم لبعض".









يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

تحرص الفنانة ميريهان حسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.