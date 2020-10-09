رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الفيفا بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

أرسل مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطابًا رسميًا للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بالعقوبات التى أصدرتها اللجنة الأولمبية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، والخاصة بإيقافه 4 سنوات، بناءً على الشكاوى المقدمة ضده من بعض الاتحادات والأندية وعلى رأسها اتحاد الكرة والأهلى واتحاد اليد واللجنة الأولمبية.

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقًا لنص المادة 84 من الدستور المصرى ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبى ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التى أجريت برفع أسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك واستبدالها بإسم نائب رئيس مجلس الإدارة وعدم إستلام أى مخاطبات لنادى الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته فى أى شأن من شؤون النادى مع وزارة الرياضة.

كان مجلس إداة اللجنة الأولمبية أصدر عقوبات ضد مرتضى منصور نصت على:

- أولاً:

وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها مصرى لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الآتى:

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير، والقضاء فيما يخص النادى.

ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أى إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.

يسرى القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، على أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة بهذا القرار لإعمال شؤونهما.

ثانيًا:

إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التى تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شؤونها حيالها.

ثالثًا:

إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شؤونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامى.