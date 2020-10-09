مستشار عسكري: من فضل ربنا علينا أن عدونا بهذا الغباء (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية تستهدف النيل من الشعب المصري وأمنه، مشيرا إلى أنهم يريدون أيضا عزل الشعب عن جيشه بهذه الشائعات، ولكن القوات المسلحة هى الدرع للشعب المصري.





وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن أفرأد الجيش المصري عندهم استعداد أن يفنوا جميعا ولا يشعر المواطن المصري بالخوف، مؤكدا أنه لا يوجد مواطن مصري يمكن ان يصدق شائعات الجامعات الإرهابية عن جيشه.





وأضاف أن الجيش المصري ولد من رحم شعبه، والعلاقة بين الشعب والجيش كعلاقة الأب بإبنه، متابعا: "من فضل ربنا علينا أن عدونا بهذا الغباء ولم يستطع فهم العلاقة بين الشعب وبين الجيش"، موجها رسالة لمن يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب، قائلا: "كان غيرك أشطر".





قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن البعض كان يرى أن السبيل الآخر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، كان استمرار الحرب لحين تحرير آخر شبر من أراضي سيناء، وهذا الخيار كان يؤيده الفريق الشاذلي، وكان هناك خيار لإعداد معاهدة سلام مع تل أبيب مقابل تحرير سيناء، وفي هذا الخيار وفرنًا سيل المزيد من الدماء، والرئيس السادات كان مع هذا الخيار.





وتابع "المسلماني"، خلال تصريحات صحفية، أن مصر خاضت حرب السادس من أكتوبر، وقامت باستكمال تحرير سيناء من خلال المعارك الدبلوماسية التي انتهت بتحرير كل أراضي مصر، معقبًا: "مصر انتصرت في حرب أكتوبر، لأنها حققت أهدافها بالكامل، وعجز العدو لأنه فشل في تحقيق كل أهدافه".



