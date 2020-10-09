برفقة أحمد خالد صالح.. سلمي ابو ضيف تشوق متابعيها لحكاية"لازم أعيش"









وظهرت سلمي بالصورة برفقة الفنان أحمد خالد صالح وعلقت قائله:"انتظروا حكاية "لازم أعيش" علي قناة dmc" .









حكاية "لازم أعيش"هي الحكاية السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذي تتولى انتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويُذاع عبر شاشة dmc، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد علي.







وكانت سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة"بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.

غازلت الفنانة سلمي أبو ضيف جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".