الأهلي يحسم صفقة مدافع وادي دجلة خلال أسبوع

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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صرح مدرب عم وادي دجلة محمد عبد الواحد بأن النادي الأهلي حسم انتقال أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق خلال أسبوع أو 10 أيام بعد ضمان البقاء فى الدوري الممتاز.


وخلال تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار قال عبد الواحد: "بيكهام لاعب مميز وجوكر يجيد اللعب في العديد من المراكز، وسيكون إضافة لاي ناد ينتقل له خلال الفترة المقبلة". 


وتابع: "نادي وادي دجلة لا تقف أمام مستقبل أي لاعب، وفي حالة وجود عروض مناسبة فنيًا وماديًا، النادي يرحب ببيع اللاعبين".

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