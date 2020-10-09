حبس صاحب مخبز لاستيلائه على 647 ألف جنيه أموال الدعم بالزاوية

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أصدرت النيابة العامة قرار بحبس صاحب مخبز استولى على 647 ألف جنيه من أموال الدعم بالزاوية الحمراء، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بالزاوية الحمراء 647 ألف جنيه من أموال الدعم، دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء.





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.