



الهجرة العشوائية الي امريكا 2022 ( اللوتاري) اعرف بالتفصيل خطوات التقديم





الهجرة العشوائية الي امريكا 2022 او اللوتاري كما تعارف علي مسماها بين المتقدمين اليها من الحالمين بالهجرة الي بلاد الاحلام. فقد قررت الخارجية الامريكية اعادة فتح الباب للتقدم للهجرة من خلال الموقع الالكتروني الخاص باللوتري بدءا من السابع من اكتوبر الجاري حتي العاشر من نوفمبر المقبل. كما اكدت الخارجية الامريكية انه لن يتم استقبال اي طلبات ورقية من خلال السفارات وانه سيتم استقبال الطلبات الكترونيا فقط.





الهجرة العشوائية الي الولايات المتحدة الامريكية

هو برنامج حكومي انشأته الولايات المتحدة الامريكية تحت مسمى هجرة التنوع منذ عام ١٩٩٥ بغرض منح التأشيرات الخضراء او الجرين كارد ل ٥٠ الف مواطن علي مستوى العالم. كما يتيح هذا البرنامج فرصة التنوع في المواطنة داخل الولايات المتحدة الامريكية. حيث ان الفائزين في هذا البرنامج يتمتعون بالدخول والخروج الي الولايات المتحدة الامريكية بحرية تامة. كما يتيح لهم التقدم للحصول علي الجنسية الامريكية مع الاحتفاظ بجنسياتهم الاصلية





كيفية التقدم لبرنامج الهجرة العشوائية الي امريكا 2022

لتستطيع التقدم الي الهجرة العشوائية الي امريكا 2022 يجب الدخول الي الموقع الالكتروني الخاص ببرنامج هجرة التنوع ويمكن الدخول اليه بالضغط هنا.





يتم مراجعة تعليمات التقديم والضغط علي زر بدء الادخال للدخول الي الاستمارة الخاصة بالتقدم الي الهجرة العشوائية.





يتم ادخال بيانات المتقدم التي تحتوي علي اسمه واسم زوجته واولاده وارقام جوازات السفر الخاصة بهم .





حيث يجب ان يكون للمتقدم علي الاقل جواز سفر ساري.





يجب التأكد من المواصفات الخاصة بالصور للمتقدمين حيث ان عدم استيفاء شرط الصورة يعرضك لرفض الطلب.





عقب استيفاء المعلومات يتم التأكد من كامل المعلومات وانها جميعا صحيحا حتي لا تتعرض لرفض الطلب.





يتم ظهور النتائج الخاصة بالمتقدمين في شهر مايو المقبل لذلك يجب عليك الاحتفاظ بالرقم التأكيدي الذي سيظهر علي الشاشة عقب استكمال عملية الادخال.





حيث انه عند ظهور النتائج في شهر مايو المقبل يمكن الدخول الي الموقع الالكتروني الخاص بتأشيرة هجرة التنوع وادخال الرقم التأكيدي.





وكذلك يجب ادخال رقم جواز السفر والاسم الاخير لمعرفة النتيجة في القبول الي الهجرة الي الولايات المتحدة الامريكية.



