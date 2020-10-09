سواريز: بكيت بعد الرحيل عن برشلونة.. وتوقعت دعم ميسي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن الطريقة التي رحل فيها عن برشلونة هذا الصيف.

 

وقال سواريز في تصريحات عقب مباراة أوروجواي وتشيلي: "الأسلوب الذي استخدمته الإدارة معي لم يكن مناسباً، لم أستطع أن أتماسك نفسي، لقد بكيت ألماً بسبب هذا الأمر، فأنا خدمت النادي لست سنوات وهناك طرق أفضل أكثر لابلاغي بالرحيل".

 

وعن مساندة ميسي له قال سواريز: "ميسي كان منزعج منهم بسبب تصرفاتهم معي لقد جعلوني أتدرب لوحدي لأنني لن أكون أساسياً بعد إبلاغي بضرورة الرحيل".

 

وتابع حديثه في هذا الإتجاه قائلاً: "ميسي وقف معي بشكل عظيم ولم يفاجئني هذا الأمر .. لقد شعر بألمي".

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