انطلاق الدورة الدولية لمهارات العمل التطوعي في المجالات الرياضية اليوم

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تنطلق غدا الدورة التدريبية الدولية التي تنظمها الاكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة التابعة للاتحاد الرياضي المصري للجامعات،

والتي ستقام خلال الفترة من ١٠ الى ١٢ اكتوبر الجاري عبر تطبيق زووم، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وتناقش الدورة مهارات العمل التطوعي بالمجالات الرياضية والشبابية، حيث يحاضر خلالها نخبة من اساتذة الادارة الرياضية في الجامعات وقيادات وزارة الشباب والرياضة على رأسهم الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الاسبق، والدكتور احمد نصار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور نادر شلبي عميد كلية التربية الرياضية بالعريش الأسبق، والدكتور عمرو الجمال استاذ الادارة الرياضية بجامعة حلوان، والدكتور شريف ابو العينين رئيس لجنة المتطوعين بكأس العالم لكرة اليد، والدكتوره سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.



وتعتمد كل من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالاضافة الى الاكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة الشهادات التي سيحصل عليها الدارسون خلال الدورة.