طرق تقديم شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء شهر أكتوبر 2020 | برنامج القراءة الموحدة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:15 م
عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
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طرق تقديم شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء شهر أكتوبر 2020 | برنامج القراءة الموحدة

تقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى من ارتفاع فواتير الكهرباء الصادرة في شهر أكتوبر الجاري ، وقال مواطنون أن الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وتردد معظم المواطنين على فروع الشركات لتقديم شكاوى، ومن جهته أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء أن من حق  كل مواطن تقديم شكوى إذا شعر أن فاتورة الكهرباء الخاصة به لا تعبر عن استهلاكه الفعلي وذلك قبل سداد الفاتورة، وشدد الوزير على جميع شركات توزيع الكهرباء بضرورة إلغاء مبدأ ادفع ثم اشتكى، الذي كان معمولا به قبل ذلك، ومن جهتنا ننشر خلال فقرات هذا المقال طق تقديم شكوى ارتفاع فواتير الكهرباء، فكونوا معنا.

شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء
- يمكن تقديم الشكوى عبر الاتصال على الخط الساخن 121.

- ثم يستطيع المواطن تقديم شكواه من خلال الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع المختصة  ويكون مدون على فاتورة الكهرباء .

- متاح  تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- يستقبل  الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر الشكاوى على بريده الإلكتروني.

- من الممكن إرسال شكوى للموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

- بالإضافة لإمكانية زيارة فرع الشركة التابع لها المواطن وتقديم الشكوى بنفسه.

برنامج القراءة الموحدة
وقبل فترة قصيرة قامت وزارة الكهرباء بتطبيق برنامج القراءة الموحدة  بجميع شركات توزيع الكهرباء.

تنفذ البرنامج  شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

ووفقا لوزير الكهرباء انه تم علاج كافة المشاكل التقنية والفنية قبل تعميمه رسميا لتجنب حدوث أي أخطاء بفواتير الاستهلاك .

ويعتمد البرنامج على مبدأ متوسط الاستهلاك.

يقوم المحصل  بالتقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وعددها 9 شركات.

وكما أفاد الوزير، أنه سيوجه العاملين بإدارة الكشف بالنزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية

طرق تقديم شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء شهر أكتوبر 2020 | برنامج القراءة الموحدة

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