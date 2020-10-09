مفاجأة.. عمل غنائي يجمع بين حسن شاكوش ووائل جسار ومي سليم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
غازل الفنان حسن شاكوش جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر حسن بالصورة برفقة المطرب وائل جسار والفنانة مي سليم ، وفاجأ جمهوره بعمل يجمعهما معلقاً :" حبايب قلبي النجم وائل جسار والنجمة مي سليم قريباً".



يشار إلى أن أغنية "هنعمل لغبطيطا" لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش نجحت في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهدتها حاجز الـ5 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ، أغنية "هنعمل لغبطيطا" من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.



وفي سياق آخر، تعاون حسن شاكوش مؤخرًا مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي يحمل اسم "100 حساب"، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.

أخبار تهمك

منافس الزمالك.. الإصابة تضرب نجم الرجاء قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاة منى منير.. قائمة بالنواب الراحلين عن البرلمان

منذ حوالي 3 ساعات

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 16 ساعة

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة مدافع وادي دجلة خلال أسبوع

منذ 18 دقيقة

غدًا.. مباريات هامة لأندية المنوفية والشرقية في دوري القسم الثالث

منذ أقل من ساعة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

صعوبة لحاق مدافع الأهلي المصاب بمواجهتي الوداد المغربي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

09:50 م

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

12:31 م

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

07:58 ص

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

10:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»