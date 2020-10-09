مفاجأة.. عمل غنائي يجمع بين حسن شاكوش ووائل جسار ومي سليم









وظهر حسن بالصورة برفقة المطرب وائل جسار والفنانة مي سليم ، وفاجأ جمهوره بعمل يجمعهما معلقاً :" حبايب قلبي النجم وائل جسار والنجمة مي سليم قريباً".







يشار إلى أن أغنية "هنعمل لغبطيطا" لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش نجحت في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهدتها حاجز الـ5 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ، أغنية "هنعمل لغبطيطا" من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.







وفي سياق آخر، تعاون حسن شاكوش مؤخرًا مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي يحمل اسم "100 حساب"، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.

غازل الفنان حسن شاكوش جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".