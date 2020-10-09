تحت قيادة كلوب.. محمد صلاح يحقق رقم قياسي جديد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
حقق النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي رقم قياسي جديد تحت قيادة المدرب الألماني كلوب كأكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف تحت قيادته.


وتمكن صلاح مع ليفربول من تسجيل 99 هدفًا في 158 مباراة يليه ماني الذي سجل 84 هدفًا في 176 مباراة .

وجاء الفرعون المصري ثاني أكثر لاعب تسجيلًا تحت قيادة كلوب في كل الأندية بعد ليفاندوفيسكي الذي سجل 102 هدفًا معه في بروسيا دورتموند



في سياق آخر قدم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي لفتة إنسانية بعد إنقاذه لأحد المشردين في مدينة ليفربول.



وفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية "ذا صن" بأن محمد صلاح قام بواقعة إنسانية أثناء ذهابه إلى أحد محطات الوقود بسيارته.


وأضافت الصحيفة، أن جناح ليفربول لاحظ مضايقات من مجموعة من الشباب لأحد الأشخاص المشردين ويدعى اسمه ديفيد كريج.

 


وخلال تصريحات صحيفة قال ديفيد كريج، إنه تعرض لسخرية ومضايقات من بعض الشباب، لأنه طلب منهم المساعدة .
لا يتوفر وصف.



وأكد بأن صلاح شخص كان رائع ولطيف ونزل من سيارته للدفاع عني وقال للشباب إنهم قد يكونوا مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات.

وتابع كريج أن صلاح ساعده وأعطاه 100 جنيه إسترليني، بعدما ذهب لماكينة الصراف الآلي، قائلا: "صلاح بطل واقعي في عيني أشكره على كل شيء".

أخبار تهمك

صعوبة لحاق مدافع الأهلي المصاب بمواجهتي الوداد المغربي

منذ ساعة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 19 ساعة

بعد وفاة منى منير.. قائمة بالنواب الراحلين عن البرلمان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

منافس الزمالك.. الإصابة تضرب نجم الرجاء قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 19 دقيقة

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 5 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

غدًا.. مباريات هامة لأندية المنوفية والشرقية في دوري القسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

09:50 م

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

12:31 م

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

07:58 ص

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

10:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»