تحت قيادة كلوب.. محمد صلاح يحقق رقم قياسي جديد

حقق النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي رقم قياسي جديد تحت قيادة المدرب الألماني كلوب كأكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف تحت قيادته.









وتمكن صلاح مع ليفربول من تسجيل 99 هدفًا في 158 مباراة يليه ماني الذي سجل 84 هدفًا في 176 مباراة .





وجاء الفرعون المصري ثاني أكثر لاعب تسجيلًا تحت قيادة كلوب في كل الأندية بعد ليفاندوفيسكي الذي سجل 102 هدفًا معه في بروسيا دورتموند













في سياق آخر قدم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي لفتة إنسانية بعد إنقاذه لأحد المشردين في مدينة ليفربول.













وفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية "ذا صن" بأن محمد صلاح قام بواقعة إنسانية أثناء ذهابه إلى أحد محطات الوقود بسيارته.









وأضافت الصحيفة، أن جناح ليفربول لاحظ مضايقات من مجموعة من الشباب لأحد الأشخاص المشردين ويدعى اسمه ديفيد كريج.













وخلال تصريحات صحيفة قال ديفيد كريج، إنه تعرض لسخرية ومضايقات من بعض الشباب، لأنه طلب منهم المساعدة .

لا يتوفر وصف.













وأكد بأن صلاح شخص كان رائع ولطيف ونزل من سيارته للدفاع عني وقال للشباب إنهم قد يكونوا مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات.





وتابع كريج أن صلاح ساعده وأعطاه 100 جنيه إسترليني، بعدما ذهب لماكينة الصراف الآلي، قائلا: "صلاح بطل واقعي في عيني أشكره على كل شيء".



