باكستان تعلن السيطرة على أسراب الجراد المدمر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن مسؤولون في باكستان اليوم الجمعة، عن القضاء تماماً على أسراب الجراد الصحراوي، بعد أشهر من إعلان حالة الطوارئ الوطنية لمكافحة انتشاره.

وقال الليفتنانت جنرال معظم إعجاز، رئيس المركز الوطني لمكافحة الجراد: "بفضل الله، ثم بجهود الجميع، نعلن اليوم أنه لا يوجد جراد في باكستان".

وأضاف إعجاز في مراسم بالعاصمة إسلام أباد "بدأت أسراب الجراد في التراجع منذ أغسطس، وطهرنا الهكتارات القليلة الأخيرة من الأراضي في منطقتين الأسبوع الجاري".

وسخرت باكستان طائرات دون طيار، ومروحيات، ومئات المركبات، وآلاف العمال الزراعيين منذ إعلان حالة الطوارئ في فبراير لمكافحة الجراد.

ودخلت أسراب الجراد باكستان لأول مرة في يونيو 2019، من إيران المجاورة، وسرعان ما دمرت مساحات كبرى من الأراضي الزراعية في الجنوبي الغربي، ودمرت زراعات القطن، والقمح، والذرة، ومحاصيل أخرى.

ودفعت الأضرار باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، إلى الإخفاق في تحقيق المستهدف من إنتاجها من القمح الذي انخفض محصوله بنحو مليوني طن، ما اضطر الحكومة إلى استيراده لأول مرة منذ ما يقرب من عقد.

وأدى تراجع العائدات إلى ارتفاع أسعار القمح والحبوب الغذائية الأخرى، ما دفع التضخم العام إلى ما يقرب من 10% في سبتمبر، وزاد الضغط السياسي على الحكومة.

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