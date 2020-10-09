مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس بالمجان (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، إنطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس مجانا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، استعدادا لبدء للعام الدراسى الجديد.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة المياه ان الشركة تحرص علي المشاركة المجتمعية من خلال تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التى يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب.

وبقوم فريق الإدارة العامة للمعامل من خلال فرق متخصصه بتطهير خزانات المدارس علي مستوي مدن المحافظة، كما يتم إجراء كافه التحاليل الكيميائيه والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأوضح عيسي أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التى تصل للمواطن فى مقدمة مسئولياتها،وأشار إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التى تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب، حيث تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن.
وذلك بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة.
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس بالمجان (صور)
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس بالمجان (صور)
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس بالمجان (صور)
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس بالمجان (صور)

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