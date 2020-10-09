4 مواقف لا تنسى لـ"سامية زين العابدين".. أحدها بشأن أبو تريكة

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في خبر حزين، رحلت عن عالمنا الكاتبة الصحفية، سامية زين العابدين، وهي أرملة الشهيد عادل رجائي، لتترك وراءها مواقف هامة دعمت خلالها مصر بعدة أراء جريئة، حيث كانت معروفة بحسها الوطني وتأييدها للجيش المصري الذي كان زوجها أحد رجاله.



وتوفيت، صباح اليوم الجمعة، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وزوجة الشهيد اللواء عادل رجائى، وذلك بعد رحلة في المجال الصحفي حيث تخرجت من كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة في عام 1986، وعملت في مجال الصحافة حتي تولت رئاسة قسم الشؤون العسكرية بصحيفة المساء.، ثم منصب نائب رئيس تحرير.



"مرسي" عميلا في المخابرات الأمريكية

كانت سامية زين العابدين لها مواقف ضد جماعة الإخوان، حيث كان ترى أن المعزول محمد مرسي كان عميلا للمخابرات الأمريكية، متابعا: "محمد مرسي العياط كان عميلا في المخابرات الأمريكية اسمه جاروليم، وهو صاحب قضية الكربون الأسود واستدرج العالم المصري عبد القادر حلمي وسلمه للأمريكيين، وحصل على الدكتوراة ثمنا لخيانته"، وأردفت: "يكفيني فخرا أن الرئيس الجاسوس كان حاطط اسمي في كشف الاعتقالات".



30 يونيو هي الثورة الحقيقية

كما كان لها رأي واضح بشأن الثورات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث أكدت أن 30 يونيو هي الثورة الحقيقية، و25 يناير كانت أحداث مدبرة من أجهزة استخباراتية للنيل من الدولة المصرية لكن لدينا جيش ودولة قوية.



مبارك تنحي حرصا على حماية مصر

وعن موقفها من الأحداث التي سبقت تظاهرات يناير، قالت "زين العابدين" إنها ذهبت قبل ثورة 25 يناير لعمل تحقيق تليفزيوني في الجيش الثالث الميداني وكانت هناك مفاجأة كبيرة وجدتها لم تفهمها حيث تم القبض على عدد كبير من الأجانب المتورطين في عمليات تضر بأمن البلاد، ورأت مدمرتين أمريكيتين في ميناء بورسعيد قبل تنحي مبارك تستعد لضرب مصر، مؤكده أن هذا الكلام وصل مبارك الذي تنحي حرصا على حماية مصر.



أبوتريكة لم يقدم شيء للوطن

وكان لها رأي جرئ بشأن اللاعب محمد أبوتريكة، حيث انتقدت الحملات التي تدافع عن الماجيكو قائلة: " "مين أبوتريكة ده اللي وقف في المطار وتعامل بقلة أدب مع وزير الدفاع، وخرج عن كل حدود اللياقة.. هو أبوتريكة اتقتل زي جوزي، وزي شهدائنا.. أبوتريكة عمل ثروة كبيرة من الكرة وزيادة.. كفاية بقى"، مشيرة إلى أن أبوتريكة زار أسر الإرهابيين في كرداسة، ولم يقدم شيء للوطن، وحصد المال فقط".





