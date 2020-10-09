إيناس عز الدين برفقة مروة عبدالمنعم في أحدث ظهور بإنستجرام









وظهرت إيناس بالصورة برفقة مروة عبدالمنعم ، وعبرت عن حبها الشديد لها ، وكتبت : حبيبتي يا مروة أحلي حاجة إني شوفتك النهاردة.. من ساعة الحقيقة والسراب كان مسلسل وش السعد علينا .. مجمعناش عمل تاني.







وتباينت الكثير من التعليقات وعلق أحد المتابعين :" قمرات الوسط الفني ".









يذكر أن آخر أعمال إيناس عز الدين، مسلسل "سلسال الدم" الذي شاركت به السباق الرمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار صعيدي حول الثار، وشارك في البطولة الفنانة عبلة كامل ورياض الخولي ومنة فضالي.



غازلت الفنانة إيناس عز الدين جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.